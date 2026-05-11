Klart: Svensktrio uttagen i bosniska VM-truppen

Bosnien & Herzegovina har presenterat sin VM-trupp till i sommar.

Då finns tre svenskar med bland de 26 uttagna spelarna.

AIK:s Dino Besirovic lämnas däremot utanför laget.

Bosnien & Herzegovina blev klara för sitt andra VM-slutspel någonsin efter att ha slagit ut Italien på straffar i play off-spelet.

Nu har förbundskaptenen Sergej Barbarez tagit ut sin trupp till mästerskapet i Nordamerika. Där återfinns tre svenskbekantingar.

Det rör sig om Benjamin Tahirovic, Dennis Hadzikadunic och Armin Gigovic – samtliga födda i Sverige men som gjort valet att representera det bosniska landslaget.

Malmöfödda Anel Ahmedhodzic är allt jämnt utanför truppen. Feyenoord-försvararen portades från landslaget 2024 efter att han själv gått ut med att han avslutat landslagskarriären.

AIK:s Dino Besirovic får inte heller en plats på planet till Nordamerika. Mittfältaren är noterad för fem landskamper och var senast med i november i fjol.

Bosnien & Herzegovina ställs mot Kanada, Qatar och Schweiz i sommaren VM-slutspel.