Klart: Sverige möter Grekland i VM-genrep

Sverige har spikat en träningsmatch inför VM.

Den 4 juni ställs blågult mot Grekland på hemmaplan.

Den 15 juni spelar Sverige VM-premiären mot Tunisien. Nu har förbundet bokat in den sista träningsmatchen inför avresan till Nordamerika.

VM-genrepet kommer spelas den 4 juni mot Grekland hemma på Nationalarenan i Solna. Det är Sverige andra träningsmatch inför VM. Den första spelas mot Norge i Oslo den 1 juni.

– Nu är den sista matchen innan avresan till VM spikad, och det känns väldigt bra. Att få avsluta förberedelserna på hemmaplan betyder mycket, inte minst för att kunna möta publiken och dela den här resan med våra supportrar. Det ger en fin inramning inför mästerskapet och är ett viktigt tillfälle för oss som lag att samla energi tillsammans, säger landslagschef Stefan Pettersson till förbundets hemsida.

Senast som Sverige mötte Grekland var i kvalspelet till VM i Qatar 2022. Det blev förlust på bortaplan i Athen, fött av en seger hemma i Solna.