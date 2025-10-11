Konaté skadad – reser hem från landslaget
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ibrahima Konaté tvingas lämna Frankrikes landslag under VM-kvalet på grund av en skada.
Mittbacken återvänder till Liverpool för behandling och missar matchen mot Island.
Ibrahima Konaté tvingas lämna Frankrikes landslag inför VM-kvalet. Mittbacken, som skadade sig i Liverpools senaste Premier League-match mot Chelsea, reser hem för behandling i Liverpool.
Konaté reste initialt med landslaget för vidare undersökningar, men nu har det konstaterats att han inte är spelklar. Han kommer därför inte att delta i Frankrikes match mot Island.
Detta blir Frankrike ytterligare en bakslag, efter att lagkaptenen Kylian Mbappé tidigare fått lämna landslagssamlingen på grund av en fotbollsskada.
Den här artikeln handlar om: