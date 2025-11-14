Kroatien klart för VM – slog Färöarna
Ännu en nation är klart för VM 2026.
Kroatien slog Färöarna under fredagen ock säkrar därmed avancemang.
Kroatien behövde endast ett kryss för att säkra avancemang till VM-slutspel. Under fredagens ställdes de hemma mot Färöarna.
Men matchen fick en chockstart för hemmasupportrarna i Rijeka när Färöarna tog ledningen i den 16:e minuten genom Geza Turi.
Strax senare lyckades Kroatien kvittera genom Manchester City-försvararen Josko Gvardiol.
I den andra halveken bärgade kroaterna segern efter mål av Peta Musa och Nikola Vlasic.
Segern innebär att Kroatien är vidare till VM-slutspel 2026 i USA, Kanada och Mexiko.
