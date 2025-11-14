Kroatien klart för VM – slog Färöarna

Ännu en nation är klart för VM 2026.

Kroatien slog Färöarna under fredagen ock säkrar därmed avancemang.

Foto: Alamy

Kroatien behövde endast ett kryss för att säkra avancemang till VM-slutspel. Under fredagens ställdes de hemma mot Färöarna.

Men matchen fick en chockstart för hemmasupportrarna i Rijeka när Färöarna tog ledningen i den 16:e minuten genom Geza Turi.

Strax senare lyckades Kroatien kvittera genom Manchester City-försvararen Josko Gvardiol.

I den andra halveken bärgade kroaterna segern efter mål av Peta Musa och Nikola Vlasic.

Segern innebär att Kroatien är vidare till VM-slutspel 2026 i USA, Kanada och Mexiko.