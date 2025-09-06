L’Equipe: Frankrikes mardröm – efter premiärsegern

Frankrike inledde VM-kvalet med en seger mot Ukraina.

Efter matchen tvingas stjärnan Ousmane Dembélé lämna samlingen.

Enligt franska L’Equipe ska yttern genomgå en läkarundersökning.

Frankrike fick en drömstart på VM-kvalet. Det blev premiärseger mot Ukraina med 2–0 efter mål av Kylian Mbappé och Michael Olise.

Under matchen tvingades PSG-stjärnan Ousmane Dembélé bytas ut i den 81:a minuten efter att ha fått hoppa in till den andra halvleken. En skada i låret satte stopp för yttern, som nu missar resten av Frankrikes samling.

Foto: Bildbyrån

Enligt franska L’Equipe har Dembélé en redan bokats in på en magnetkameraundersökning.

Frankrike ställs mot Island i nästa match som spelas på tisdag den 9 september.