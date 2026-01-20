Mardrömmen: Missar VM

Hamza Igamane skadade korsbandet i Afcon-finalen mot Senegal.

Nu ser marockanen ut att missa sommarens VM-slutspel.

Foto: Bildbyrån

Marocko förlorade finalen i Afrikanska mästerskapen mot Senegal i söndags kväll.

För anfallaren Hamza Igamane är smällen tyngre än så. För i finalen skadade han korsbandet så pass illa att han nu ser ut att missa VM till sommaren.

Lille-anfallaren får därmed från sidan se på när VM-fyran från mästerskapet i Qatar 2022 tar sig an Brasilien, Skottland och Haiti i gruppspelet med premiär mot brassarna 14 juni i New Jersey.