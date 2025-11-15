Mellberg tackade nej till Sverige: ”Väldigt kluven”

Olof Mellberg var nära att ta över som förbundskapten i Sverige efter Janne Andersson.

Då valde den förre landslagsbacken att nobba uppdraget.

– Det var nog för att det drog ut på tiden, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

När Janne Andersson lämnade som förbundskapten för Sverige var Olof Mellberg huvudkandidaten att ta över stafettpinnen. Men något Sverige-jobb blev det inte och i stället tog Jon Dahl Tomasson över Blågult.

Mellberg och landslaget var i långt gångna förhandlingar men 48-åringen valde till slut att tacka nej.

– Det var nog för att det drog ut på tiden. Runt jul var vi ganska muntligt överens, men av olika anledningar drog det konkreta ut på tiden. Jag var anställd av BP då och vi satt mitt i en planering för försäsongen och jag blev lite taggad på BP igen också, säger han till Viaplay och tillägger:

– Jag var väldigt kluven, det svängde fram och tillbaka den perioden. Hade de fångat mig på rätt dag hade jag kanske tackat ja, men jag landade i att stanna kvar i BP.

”Lite annan situation”

När JDT i sin tur fick sparken hörde sig inte förbundet av sig till Mellberg. Han erkänner att om möjligheten hade funnits, hade han tagit den.

– Ja, det tror jag. Det är en lite liknande situation som för Potter. Jag fick sparken i somras från St Louis i somras och det är en liten annan situation så det är mycket möjligt.

Mellberg är tydlig med att han ser Graham Potter som det rätta valet.

– Hade Graham Potter varit ledig eller velat ta jobbet då hade han fått frågan då också. När han ganska tydligt deklarerade att han kunde tänka sig att ta jobbet gick de (SvFF) all in med all rätt. Han har ett fantastiskt CV och tickar många boxar.