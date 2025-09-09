MFF-kaptenen om Sveriges spelsätt: ”Ett fullständigt haveri”

Han står själv noterad för 27 A-landskamper med Sverige.

Nu kritiserar Pontus Jansson Jon Dahl Tomassons spelsätt.

– Klart att jag reagerade som alla andra, att det inte var bra, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Mellan 2012 och 2021 spelade Pontus Jansson 27 landskamper för Blågult.

Därefter har Malmö FF-mittbacken tackat för sig i Sverige-tröjan, men följt landslaget vid sidan om.

Det gjorde han även igår, när Sverige förlorade med 2-0 borta mot Kosovo.

– Jag såg den som en supporter i går och det är klart att jag reagerade som alla andra, att det inte var bra, säger han till Fotbollskanalen.

Oaktat resultatet igår menar Jansson att han själv inte hade tillfört någonting till Jon Dahl Tomassons landslag.

– Nej, nej. Det där är så långt ifrån min fotboll så… Inte ens jag kan styra upp det. Nej, det var ett fullständigt haveri, säger han och fortsätter:

– Med all respekt är jag inte lösningen på detta. Vi har en bra generation på väg upp och det finns många bra mittbackar där. Vi får lämna det i deras händer. Om jag ska ge min syn på det rent fotbollstaktiskt så har jag spelat den här fotbollen och vet hur den är – när det inte funkar så kan det se ut så som det gjorde i går. Den är väl ganska svår att implementera i ett landslag också.





