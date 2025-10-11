Moise Kean målskytt och utbytt skadad – på en kvart

Inledningen av matchen mellan Estland och Italien blev en händelserik sådan för Moise Kean.

Först gjorde han mål efter fem minuter.

Tio minuter senare byttes han ut med en befarad skada.

Foto: Bildbyrån

VM-kvalmatchen mellan Estland och Italien var fem minuter gammal när Moise Kean, till vardags i Fiorentina, tog ledningen för bortalaget.

Tio minuter senare var det dock färdigspelat för anfallaren.

Detta då han syntes halta av med smärta i sin ena fot. Enligt journalisten Gianluca Di Marzio kommer 25-åringen att genomgå undersökningar under kvällen för att ta reda på hur illa skadan är.

Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken gjorde Mateo Retegui 2-0 för Italien.

Italien vann matchen med 3-1.

Startelvor:

Estland: Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste – Shein, Palumets – Käit, Soomets, Saarma. A. Tamm.

Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Orsolini, Barella, Tonali, Dimarco – Raspadori, Retegui, Kean.