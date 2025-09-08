Neffati och Tounektis Tunisien klart för VM

Moutaz Neffati och Sebastian Touekti har tagit sig till VM 2026.

Detta står klart då deras Tunisien besegrade Ekvatorialguinea under måndagen.

Matchens enda mål gjordes i den fjärde tilläggsminuten.

Foto: Bildbyrån

Ännu ett land är klart för spel i VM 2026. Detta i form av Tunisien.

Den nordafrikanska landet ställdes under måndagskvällen mot Ekvatorialguinea på bortaplan och skulle ta sin sjunde seger på åtta matcher.

Detta då Mohamed Ali Ben Romdhane gjorde matchens enda mål i den 94:e minuten.

Segern innebär att Tunisien nu står på 22 poäng i sin VM-kvalgrupp och har tio poäng ner till Namibia på andraplats.

I måndagens match blev IFK Norrköpings Moutaz Neffati kvar på bänken medan den förre Hammarby-spelaren Sebastian Tounekti byttes in med två ordinarie minuter kvar.