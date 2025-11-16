Nigeria missar VM – föll på straffar
Vinnaren mellan Nigeria och Demokratiska republiken Kongo säkrade VM-playoff.
Nu står det klart att Nigeria inte kommer att spela VM 2026.
I det afrikanska VM-kvalen ställdes Nigeria och Demokratiska republiken Kongo. Vinnaren tar sig vidare till playoff i mars.
Det var Nigeria som fick en drömstart på matchen. Frank Onyeka, som till vardags spelar i Brentford, gav nigerianerna ledningen i den tredje minuten.
Efter dryga halvtimmen kvitterade DRK genom Meschack Elia och allts skulle avgöras på straffar och då drog DRK det längsta strået.
Nu väntar en interkonfederation-playoff för DRK, där de ställs mot landslag från andra världsdelar. DRK har inte spelat ett VM sedan 1974.
