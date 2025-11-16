Nigeria missar VM – föll på straffar

Vinnaren mellan Nigeria och Demokratiska republiken Kongo säkrade VM-playoff.

Nu står det klart att Nigeria inte kommer att spela VM 2026.

I det afrikanska VM-kvalen ställdes Nigeria och Demokratiska republiken Kongo. Vinnaren tar sig vidare till playoff i mars.

Det var Nigeria som fick en drömstart på matchen. Frank Onyeka, som till vardags spelar i Brentford, gav nigerianerna ledningen i den tredje minuten.

Efter dryga halvtimmen kvitterade DRK genom Meschack Elia och allts skulle avgöras på straffar och då drog DRK det längsta strået.

Nu väntar en interkonfederation-playoff för DRK, där de ställs mot landslag från andra världsdelar. DRK har inte spelat ett VM sedan 1974.





