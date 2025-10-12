Nigerias landslag tvingades nödlanda med flygplan

Nigerias herrlandslag var på väg hem från en VM-kvalmatch.

Då tvingades lagets flygplan att nödlanda.

Detta på grund av en sprucken ruta.

Foto: Alamy

Under fredagen spelade Nigeria borta mot Lesotho i det afrikanska VM-kvalet, och vann med 2-1.

När laget sedan skulle flyga hem från det sydafrikanska landet var olyckan framme. Detta då flygplanet med Nigerias trupp tvingades nödlanda på grund av en sprucken ruta.

Detta skedde 25 minuter efter att planet lyft från Luanda, Angolas huvudstad, där man hade stannat för att fylla på med bränsle.

”Flygplanet fick en sprucken vindruta i luften uppe i luften, och piloten gjorde bra ifrån sig med att styra planet säkert tillbaka till flygplatsen i Luanda”, skriver det nigerianska fotbollförbundet i ett uttalande.

Alla passagerare på planet har klarat sig utan skador.

Under söndagen meddelade det nigerianska förbundet att laget har landat i Uyo, tar man under tisdagen spelar sin hemmamatch mot Benin.