Nilsson Lindelöf missade träning: ”En liten känning”
Sverige möter Schweiz på lördag.
Nu kom ännu ett bakslag för Sverige.
Victor Nilsson Lindelöf missade fredagens träning.
Victor Nilsson Lindelöf är Sveriges nya lagkapten. Men nu kom ett nytt orosmåln för ”blågult”. Nilsson Lindelöf missade fredagens träning.
– En liten känning. Han kör med sjukgymnaster i gymmet, säger SvFF:s presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.
Gudmundsson som missade torsdagens träning var dock tillbaka under fredagen.
För att Sverige ska nå VM så krävs det en seger mot Schweiz.
