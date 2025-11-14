Nilsson Lindelöf missade träning: ”En liten känning”

Sverige möter Schweiz på lördag.

Nu kom ännu ett bakslag för Sverige.

Victor Nilsson Lindelöf missade fredagens träning.

Foto: Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf är Sveriges nya lagkapten. Men nu kom ett nytt orosmåln för ”blågult”. Nilsson Lindelöf missade fredagens träning.

– En liten känning. Han kör med sjukgymnaster i gymmet, säger SvFF:s presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.

Gudmundsson som missade torsdagens träning var dock tillbaka under fredagen.

För att Sverige ska nå VM så krävs det en seger mot Schweiz.