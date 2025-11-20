NORDQVIST: ”Nästan så att man skäms – ofattbar flax”

Det ska inte vara möjligt.

Två poäng och jumbo i VM-kvalet.

Ändå två matcher från mästerskapet i Nordamerika – och det mot beskedligt motstånd efter ofattbar flax i lottningen.

Ukraina borta på neutral mark i semin – hemma mot Albanien eller Polen i finalen.

Det är nästan så att man skäms.

Det kunde ha blivit Italien, Turkiet eller Danmark på bortaplan – det blev Ukraina på neutral mark i Polen.

Ni hör själva, det var jackpott när Martin Dahlin drog bollarna under torsdagen i schweiziska Zürich.

Sportsligt är Ukraina det sämsta av dessa fyra lag – och med landet från öst robbat på hemmaplansfördelen i och med kriget är det så klart ännu mer givet att Ukraina var drömlotten att få.

Vinner det svenska herrlandslaget på neutral mark i Polen väntar just Polen eller Albanien i finalen – som då spelas på Nationalarenan i Solna.

Även här är det ofattbar flax för Graham Potters landslag som dels får tacksamt motstånd i finalen, dels hemmaplansfördel. VM som såg så långt borta ut efter höstens haveri ser helt plötsligt fullt möjlig ut och det är nästan så att man skäms.

För det ska ju inte vara möjligt att efter det här pinsamma VM-kvalet vara två matcher från mästerskapet i Nordamerika, två matcher mot lag som Sverige mycket väl kan slå.

Ett underbetyg till livlinan från Nations Leagues deppiga C-division i fjol, men det är förstås bara att tacka och ta emot.

Nu ska bara tridenten Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres och Alexander komma tillbaka från skador och till formen, sedan kan vi börja längta till mars.