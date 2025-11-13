Norge vann stort – Haaland tvåmålsskytt

Efter en mållös första halvlek mot Estland exploderade Norge i andra halvlek och vann med 4–1 på Ullevål.

Alexander Sørloth och Erling Braut Haaland gjorde två mål vardera.

Matchen mot Estland började trevande för Norge med 0–0 i halvtid, men efter paus lossnade målskyttet. Sørloth satte 1–0 i den 50:e minuten och slog till igen två minuter senare. Kort därefter blev även Haaland tvåmålsskytt.

Estlands Robi Saarma reducerade till 4–1, men närmare kom inte gästerna. På läktarna sjöng norska supportrar bland annat: ”Norge ska till VM nästa år” och ”Segern är vår”.

Segern innebär att Norge i praktiken säkrat en plats till VM 2026. Med sex poängs ledning till tvåan Italien och en målskillnad på +19 inför sista kvalmatchen mot Italien på söndag är norskarna i stark position.

Startelvor:



Norge: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Bobb, Berge, Berg, Nusa – Sørloth, Haaland



Estland: Hein – Peetson, Kiisk, Mets, Schjønning-Larsen – Soomets, Palumets, Saarma, Shein, Sinyavskiy – Sappinen