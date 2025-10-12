Norska beskedet: Haaland lämnar landslagssamlingen

Efter sitt hattrick mot Israel får Erling Braut Haaland ledigt från landslaget.

Stjärnan lämnar samlingen tillsammans med flera andra nyckelspelare på grund av det täta matchandet.



Erling Braut Haaland blir inte en del av Norges trupp när laget möter Nya Zeeland i en träningslandskamp på Ullevål i Oslo på tisdag.



Enligt det norska fotbollsförbundet får flera spelare som haft en tung matchbelastning vila efter den intensiva hösten.

Beskedet kommer dagen efter att Haaland svarat för ett hattrick i 5–0-segern mot Israel – en seger som tog Norge ett steg närmare VM.

Förutom Haaland lämnar även Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) och Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) landslagssamlingen.

– Alla de som har spelat mycket i Champions League fick besked om att resa hem, säger förbundskaptenen Ståle Solbakken till VG.