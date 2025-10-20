Nya namn in i landslags-staben – tre namn klara

Graham Potter har tagit över som förbundskapten.

Det innebär att han ska bygga sin egna stab.

Redan idag kunde en ny trio presenteras.

Foto: Bildbyrån



Förbundskapten Graham Potter bekräftar att han planerar att förstärka ledarstaben med tre till fyra nya namn. Klart är också att tidigare landslagsstjärnan Sebastian Larsson fortsätter i sin nuvarande roll.

– Sebastian kommer bli väldigt viktig, säger Potter under presstäffen.

Tre nyförvärv är redan presenterade, Linus Kandolin, som arbetat tillsammans med Potter i West Ham, kliver in som assisterande målvaktstränare. Dessutom ansluter Andreas Georgson från Tottenham samt Björn Hamberg, en långvarig kollega till Potter från bland annat Brighton och Östersund.

– Jag tror, utifrån min erfarenhet, att det är viktigt att ha två. De har varierat med tid med spelarna. Linus känner mig. Linus kommer assistera Mats och kommer vara viktig i det, säger Potter.

Satsar på två målvaktstränare

Maths Elfvendal fortsätter som målvaktstränare, vilket innebär att landslaget nu satsar på två tränare inom den kategorin.

– Linus är en ung tränare som har jobbat med många spelare i U21-landslaget, så han känner till dem och kan hjälpa mig förstå dem bättre. Mats kommer självklart bli viktig för oss också, för han har stor erfarenhet under en lång tid. Jag tror att de kommer jobba väldigt bra tillsammans.

I övrigt blir Ben Rosen (performance manager) kvar i sin roll. Däremot lämnar analytikern Liam Holt samt assisterande förbundskaptenen Remy Reijnierse, enligt fotbollschefen Kim Källström.

Källström meddelar också att både Hamberg och Georgson kommer fortsätta sina uppdrag i Brighton respektive Tottenham parallellt med arbetet i Blågult.