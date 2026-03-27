Polens mäktiga facit – inte missat på 12 år

Sverige har inte spelat ett mästerskap sedan EM 2020.

Polen har inte missat ett mästerskap sedan VM 2014.

Endast ett fåtal landslag kan mäta sig med polackernas facit.

Under Tommy Söderbergs och sedermera Lasse Lagerbäcks ledning tog sig Sverige till fem raka mästerskap under 00-talet. Blågult kommande motståndare Polen kan skryta med ett liknande facit.

Efter VM-missen 2014 har polackerna tagit sig till samtliga möjliga mästerskap. I dagsläget har man tangerat Lasse och Tommys facit på fem raka EM och VM-turneringar.

Det gör att Polen är ett av totalt nio europeiska landslag som har spelat minst fem raka mästerskap. Polackerna är precis bakom Belgien och Schweiz som har sex raka i bagaget. Danmark befinner sig ett hack bakom Polen, med fyra slutspel efter varandra.

Högst upp på listan finns Tyskland (tidigare Västtyskland) som har spelat makalösa 28 raka slutspel. Vi får backa till EM 1968 för att hitta ett VM eller EM utan tyskt deltagande.

Väl framme i slutspelen har däremot Polen haft svårt att göra något göra väsen av sig. Lagets bästa resultat under de fem senaste mästerskapen kom i EM 2016, då man tog sig till kvartsfinal.

På tisdag får vi veta om Polen kommer kvalificera sig för sitt sjätte raka slutspel, eller om Sverige kommer spela ett mästerskap för första gången sedan EM 2020.

Europeiska landslagen med flest slutspel på raken:

Tyskland, 28 (EM 1968)

Spanien, 16 (EM 1992)

Frankrike, 15 (VM 1994)

Portugal, 13 (VM 1998)

England, 8 (EM 2008)

Kroatien, 7 (VM 2010)

Belgien, 6 (EM 2012)

Schweiz, 6 (EM 2012)

Polen, 5 (VM 2014)

Danmark, 4 (EM 2016)

