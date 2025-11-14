Potter bekräftar: Alexander Isak startar inte

Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak har dragits med en ljumskskada.

Nu bekräftar förbundskaptenen Graham Potter att han inte startar mot Schweiz.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget ställs mot Schweiz under lördagen. Ett av frågetecknen inför landslagets samling var Alexander Isaks vara eller inte vara. Liverpool-spelaren har dragits med en ljumskskada och har missat de senaste matcherna i ligan.

Inför Blågults match Schweiz gav förbundskaptenen Graham Potter beskedet att Alexander Isak inte kommer att vara med från start.

– Han är inte redo att spela två 90-minutersmatcher på fyra dagar, så vi måste vara smarta och använda honom på ett bra sätt, säger Potter.

När Potter senare fick samma fråga svarade han:

– Han har haft en bra vecka. Han är inte redo för 90 minuter, men ni får vänta och se i morgon.

Matchen mellan Schweiz och Sverige startar 20.45 på lördag.



