Foto: Bildbyrån

Potter bekräftar: Alexander Isak startar inte

Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak har dragits med en ljumskskada.
Nu bekräftar förbundskaptenen Graham Potter att han inte startar mot Schweiz.

Det svenska landslaget ställs mot Schweiz under lördagen. Ett av frågetecknen inför landslagets samling var Alexander Isaks vara eller inte vara. Liverpool-spelaren har dragits med en ljumskskada och har missat de senaste matcherna i ligan.

Inför Blågults match Schweiz gav förbundskaptenen Graham Potter beskedet att Alexander Isak inte kommer att vara med från start.

– Han är inte redo att spela två 90-minutersmatcher på fyra dagar, så vi måste vara smarta och använda honom på ett bra sätt, säger Potter.

När Potter senare fick samma fråga svarade han:

– Han har haft en bra vecka. Han är inte redo för 90 minuter, men ni får vänta och se i morgon.

Matchen mellan Schweiz och Sverige startar 20.45 på lördag.


