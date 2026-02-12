Potters jobbiga dilemma: ”Men det finns en chans…”

Det är en dryg månad kvar till VM-playoffet.

Förbundskapten Graham Potter öppnar upp kring sin stjärnduo Dejan Kulusevski och Alexander Isak och dess kamp mot klockan till Ukraina-matchen.

– Det är tufft att komma tillbaka från sådana skador, men det finns en chans, säger Potter försiktigt optimistiskt under torsdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Graham Potter ställde under torsdagskvällen upp på en digital pressträff efter att Sverige lottats in i samma Nations League-grupp som Bosnien, Polen och Rumänien.

Men dessa matcher i B-divisionen är först till hösten. Redan om en dryg månad kastas dock förbundskaptenen in i allvaret då Sverige spelar VM-playoff mot Ukraina på neutral plan i Valencia.

Frågan är om skadade stjärnorna Dejan Kulusevski och Alexander Isak kan vara med då?

Graham Potter vågar inte lova något.

– Det är svårt att säga. Det finns fortfarande tid för dem att komma tillbaka. De rehabar på ett bra sätt i sina klubblag, säger Potter om Tottenhams Kulusevski och Liverpools Isak och fortsätter:

– Jag hoppas de kan spela, men det är stora skador… Det är tufft att komma tillbaka från sådana skador till mars, men det finns en chans.

Potter bekräftar att han talat med såväl Kulusevski som Isak nyligen.

– Ja, jag har pratat med båda. De är på väg tillbaka och är optimistiska. De jobbar väldigt hårt hemma i klubblaget i ett försök att spela med oss i mars.