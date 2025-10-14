Qatar klara för VM – första gången på egen hand

Qatar är klara för VM 2026 efter seger mot Förenade Arabemiraten.

Det är första gången Qatar tar sig till VM på egen hand.

Foto: Bildbyrån

Qatar gjorde VM-debut 2022 som värdnation för turneringen och var därmed direktkvalificerade. Nu har landslaget för första gången kvalificerat sig till ett världsmästerskap på egen hand. Efter att ha missat en direktplats i den tredje kvalrundan fick Qatar en ny chans i den asiatiska fjärderundan, där sex lag i två grupper kämpar om två direktplatser samt en playoff-plats till det interkontinentala kvalet i mars.

Inför mötet mellan Qatar och Förenade Arabemiraten var förutsättningarna glasklara, nämligen att segraren skulle säkra en plats till VM.

Qatar hade hemmaplansfördel och tog kommandot genom mål av Boualem Khoukhi och Pedro Miguel, vilket gav en 2–0-ledning som stod sig långt in på stopptiden. Då blev dramatiken total.

I den 90:e minuten visades Tarek Salman ut efter ett rött kort och kort därefter signalerade fjärdedomaren hela 15 tilläggsminuter. I den 99:e reducerade Sultan Adil för Förenade Arabemiraten och skapade nerv i slutskedet.

Men Qatar höll undan och vann, vilket innebär att landet säkrat sin plats i VM 2026.