Rasar efter danska fiaskot: ”De bidrar inte”

Danmark måste genomgå ett generationsskifte.

Det menar experten Thomas Gravesen efter missräkningen mot Belarus.

– Det finns inte längre plats för de äldre spelarna, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Alamy

Det blev ett chockartat kryss hemma mot Belarus för gruppettan Danmark i VM-kvalet i går, lördag. Nu väntar en gruppfinal mot tvåan Skottland som avgör vilket land som går direkt till VM 2026.

Efter missräkningen rasar den danska TV-experten och tidigare storspelaren Thomas Gravesen mot förbundskaptenen Brian Riemer. Ex-spelaren anser att det danska landslaget måste genomgå ett generationsskifte, och att det inte längre finns plats för de äldre spelarna i truppen.

– Vi såg det med Simon Kjær i Tyskland när Kasper Hjulmand (dåvarande förbundskaptenen, reds. anm) tog med honom. Han var i vägen där nere, det blev för mycket; han satt på bänken och blev en pausfigur. Jag säger att om de äldre spelarna ska med, så måste de kunna bidra på planen, för de bestämmer fortfarande, säger han i Viaplay enligt Tipsbladet.

– Brian Riemer måste fatta de här besluten om de äldre spelarna, för det finns inte längre plats för dem. De bidrar inte på planen, fortsätter han.

Danmark har fördel inför gruppfinalen och det räcker med ett kryss för att direktplatsen ska vara säkrad. Matchen mellan Skottland och Danmark spelas på tisdag.