TV: Ronaldo brände straff – Neves blev hjälte för Portugal

Cristiano Ronaldo brände straff – och Portugal såg ut att tappa poäng mot Irland i VM-kvalet.

Då klev Ruben Neves fram och ordnade segern på stopptid.

Foto: Alamy

Efter två raka segrar i septembersamligen tog Portugal mot Irland i Lissabon under lördagen.

Då stod bortalaget för en fin defensiv insats och såg ut att stå pall mot den portugisiska offensiven.

Detta fram till att det återstod en kvart av matchen, då domaren blåste för straff efter en handboll på en irländsk spelare.

Straffen tog, föga förvånande, Cristiano Ronaldo hand om. Istället för att frälsa sitt land stod Irland-keepern Caoimhín Kelleher för en fotparad och höll nollan tät.

Men, på stopptid, skulle en annan portugis träda in i rampljuset. Detta i form av Ruben Neves som nådde högst på ett inlägg och nickade in matchens enda mål.

Segern innebär att Portugal toppar sin kvalgrupp, med fem poäng ner till Ungern på andraplats. Skulle portugiserna slå just Ungern på tisdag är man klara för VM nästa år.