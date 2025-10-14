Ronaldo slog målrekord – Portugal missade att säkra VM

Christiano Ronaldo slog ännu ett rekord. Denna gången slog portugisen målrekord med sitt 40:e VM-kval mål.

Men Portugal missade att säkra VM efter ett sen kvittering.

Foto: Bildbyrån

Portugal hade på tisdagen chansen att säkra en plats i VM 2026. Förutsättningen var seger mot Ungern – samtidigt som Irland tog poäng av Armenien.

Men i Lissabon var det gästerna som började bäst. Redan tidigt nickade Attila Szalai in 0–1 efter ett precist inlägg från Dominik Szoboszlai.

Då klev Cristiano Ronaldo fram. 40-åringen dök upp vid den bortre stolpen och stötte in Nelson Semedos inlägg till 1–1 efter drygt 20 minuter. Målet var historiskt – Ronaldos 40:e i VM-kval, vilket gör honom till den meste målskytten i kvalsammanhang genom tiderna. Han passerade därmed Guatemalas Cristian Ruiz, som stod på 39 mål.

Innan paus slog Ronaldo till igen, den här gången på ett inlägg från Nuno Mendes, och gav Portugal ledningen med 2–1.

VM-platsen såg inom räckhåll ut, men i slutminuterna satte Szoboszlai dit 2–2 för Ungern och förstörde festen.

Portugal får därmed vänta till november för att matematiskt säkra avancemanget. Laget toppar dock gruppen med fem poängs marginal ner till just Ungern och har fortsatt ett guldläge inför avslutningen.