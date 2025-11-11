Ronaldos besked: Lägger av efter VM

VM 2026 blir Cristiano Ronaldos sista.

Det meddelar världsstjärnan enligt TT.

Foto: Alamy

Portugals landslag stormar mot VM 2026 och behöver bara två poäng på de två återstående kvalmatcherna för att säkra en VM-biljett. Då meddelar den 40-åriga världsstjärnan Cristiano Ronaldo att nästa sommars världsmästerskap blir hans sista i karriären.

– Ja, definitivt. Jag kommer att vara 41 år nästa sommar och då kommer det att vara läge, säger Ronaldo enligt TT.

Anfallaren har gjort 143 mål på 225 matcher för det portugisiska landslaget. Han spelar till vardags i Al-Nassr i Saudiarabien.

Portugal ställs mot Irland på bortaplan den 13 november och hemma mot Armenien den 16 november.