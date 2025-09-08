Schweiz krossade Slovenien i VM-kvalet

Sverige spelade 2-2 mot Slovenien.

Schweiz gjorde jobbet enkelt mot dem.

Detta då man vann med hela 3-0.

Foto: Bildbyrån

Schweiz är seedade som det bästa laget i grupp B, där man har lottats mot Kosovo, Slovenien och Sverige.

Blågult fick, så sent som i fredags, med sig en poäng borta mot Slovenien – Schweiz krossade Kosovo med 4-0.

Idag skulle alpnationen stå för ännu en fin prestation då man avgjorde matchen mot Slovenien innan den första halvleken var över.

Nico Elvedi tog ledningen i den 22:a minuten då han nickade in en hörna. Det gjorde även Breel Embolo som gjorde 2-0 efter en dryg halvtimme.

Strax före paus skulle Dan Ndoye trycka in 3-0 för Schweiz i vad som blev matchens sista mål.

Segern innebär att Schweiz toppar gruppen med sex poäng före Kosovo på tre. Sverige och Slovenien har en poäng var.