Serbien missar VM efter ny förlust

Efter förlusten mot England och Albaniens seger mot Andorra står det klart att Serbien missar VM 2026.

Albanien får istället chansen i playoff.

Foto: Bildbyrån





Serbien förlorade borta mot England med 2–0, samtidigt som Albanien slog Andorra med 1–0 och därmed tog den sista playoff-platsen i VM-kvalet.

Målvakten Predrag Rajkovic kommenterade på telegraf.rs:



– Det är synd att vi inte går till VM för tredje gången i rad. Vi var bra ikväll och modiga på Wembley, men det är som det är. Nu får vi fokusera på Nations League och EM.

England hade redan innan matchen säkrat gruppsegern och därmed avancemang till VM.