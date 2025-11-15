Spanien stormar mot VM – krossade Georgien

Spanien besegrade Georgien i VM-kvalet.

Nu är spanjorerna i princip klara för VM 2026.

Foto: Bildbyrån

Spanien stod för en rejäl kross mot Georgien i VM-kvalet under lördagen. 4–0-segern innebär att toppar tabellen med 15 poäng. Tre poäng ner till tvåan Turkiet.

Den spanska segern innebär att man i princip är klart för VM-slutspel i sommar. Förutom poäng skillanden har Spanien 19 i målskillnad jämfört med Turkiet, som även vann sin match mot Bulgarien.

För att Spanien inte ska ta en direktplats till VM krävs det att Turkiet vinner med sju mål eller fler mot Spanien när de möts på tisdag.