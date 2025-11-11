Spanska förbundets chock över Yamals frånvaro: ”Inte normalt”

18-årige Lamine Yamal har lämnat återbud till det spanska landslaget – igen.

Detta då han brottas med ljumskproblem – som landslagsläkarna inte har fått reda på.

– Jag är chockad. Det här är inte alls normalt, säger förbundskapten Luis de la Fuente.

Foto: Bildbyrån

Under den förra landslagssamlingen tvingades FC Barcelonas supertalang, Lamine Yamal, att lämna återbud på grund av ljumskproblem.

Nu har Yamal fått göra det igen, strax före de kommande VM-kvalmatcherna. Ännu en gång beror det på hans ljumskar.

Det speciella i denna situation är att han, enligt en kommuniké från RFEF, har genomfört en radiovågsbehandling för att bli kvitt sina problem. En sådan behandling kräver dock sju till tio dagars vila enligt rekommendation.

”RFEF:s läkarteam vill uttrycka förvåning och besvikelse över att, klockan 13.47 måndagen 10 november, den officiella första dagen på landslagssamlingen, ha fått reda på att Lamine Yamal genomgått en invasiv radiovågsbehandling för att hantera hans ljumskbesvär samma morgon”, skriver det spanska fotbollförbundet och fortsätter:

”Denna procedur genomfördes utan någon förvarning till landslagets medicinska team. Givet situationen, med fokus på spelarens hälsa, säkerhet och välmående, så har förbundet beslutat att frigöra spelaren från hans kallelse”.

Även den spanska förbundskaptenen, Luis de la Fuente, uttrycker sitt missnöje. Detta då han för tre dagar sedan uppgav att stjärnan var i ”perfekt skick”.

– Jag är chockad. Det här är inte alls normalt. Alla är överraskade, man vet ingenting, får inga uppdateringar och känner inte till några detaljer. Så får man plötsligt veta, säger de la Fuente.



