Ståhl har lämnat återbud till finska landslaget

Adam Ståhl var uttagen till det finska landslaget inför den stundande landslagssamlingen.
Nu står det dock klart att Djurgården-spelaren har lämnat återbud till landslaget.
Finland ställs mot Malta i VM-kvalet och mot Andorra i en träningsmatch under den stundande landslagssamlingen.
Till de matcherna så var Djurgårdens Adam Ståhl uttagen i truppen, men något landslagsspel kommer det inte att bli.
Finlands fotbollsförbund, Palloliito, meddelar nämligen att Ståhl har lämnat återbud.
Anledningen till att Dif-spelaren lämnat återbud är skada.
Ståhl har totalt gjort sju landskamper för Finland.
