Ståhl har lämnat återbud till finska landslaget

Adam Ståhl var uttagen till det finska landslaget inför den stundande landslagssamlingen.

Nu står det dock klart att Djurgården-spelaren har lämnat återbud till landslaget.

Foto: Bildbyrån

Finland ställs mot Malta i VM-kvalet och mot Andorra i en träningsmatch under den stundande landslagssamlingen.

Till de matcherna så var Djurgårdens Adam Ståhl uttagen i truppen, men något landslagsspel kommer det inte att bli.

Finlands fotbollsförbund, Palloliito, meddelar nämligen att Ståhl har lämnat återbud.

Anledningen till att Dif-spelaren lämnat återbud är skada.

Ståhl har totalt gjort sju landskamper för Finland.