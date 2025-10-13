Stockholmsdominans i landslaget: ”Vill se göteborgare lyckas…”

Foto: Bildbyrån

I Sveriges startelva mot Schweiz i fredags var åtta av spelarna från Stockholm.

Göteborgaren Alexander Bernhardsson ser nu fram emot att spela mot Kosovo på Nya Ullevi samtidigt som han applåderar 08-fotbollen för sin talangutveckling.

– Stor eloge till Stockholm att de får fram så mycket spelare, säger han till FotbollDirekt.

För första gången sedan 2009 spelar Sverige en tävlingsmatch i Göteborg när landslaget tar emot Kosovo under måndagskvällen.

Inför VM 2018 genrepade Sverige i Göteborg, men då i en träningsmatch mot Peru. Då fanns Alexander Bernhardsson på plats.

– Jag var där och kollade med farsan. Vi pratade om det nyligen, att det är andra puckar nu. Den här gången spelar jag själv i landslaget på Ullevi och farsan kommer återigen sitta på läktaren. Klart det är en dröm att som göteborgare få representera Sverige på Ullevi, säger Kiel-spelaren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Hela familjen kommer vara där, kompisarna, tjejens familj. Jag vill ju att alla ska vara där. Det är jättekul och en dröm som sagt.

”Spelar ingen roll var i Sverige man kommer ifrån”

Det svenska landslaget domineras av spelare från Stockholm. I startelvan mot Schweiz i fredags var åtta av elva från huvudstaden. Gabriel Gudmundsson från Halmstad, Bernhardsson från Göteborg och Ken Sema från Norrköping var de tre undantagen.

– Vi är inte många göteborgare i landslaget, säger Bernhardsson och skrattar (övriga två är Emil Holm och Benjamin Nygren) innan han fortsätter:

– Klart att man vill se göteborgare lyckas, men samtidigt har Stockholm otroligt duktiga spelare. Det handlar om att visa på plan och akademierna i Stockholm gör ett otroligt fint jobb. Stor eloge till Stockholm att de får fram så mycket spelare.

När FD frågar Bernhardsson om stockholmarna hänger med sig och resterande spelare från landet för sig skrattar göteborgaren igen.

– Jag hänger med alla, det är inte så uppdelat kring var man kommer ifrån. Vi har otroligt goa gubbar i laget, det är lättsam stämning så det spelar ingen roll var i Sverige man kommer ifrån.