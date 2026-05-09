Suarez öppnar för landslagscomeback inför VM

Luis Suárez är åter tillgänglig för Uruguays herrlandslag i fotboll.

Efter att ha avslutat landslagskarriären har anfallaren nu ändrat sig inför sommarens VM.

Luis Suarez gjorde sin senaste landskamp för Uruguay i september 2024 och meddelade kort därefter att han satte punkt för landslagskarriären.

Nu har den rutinerade anfallaren svängt i frågan.

– Jag skulle aldrig säga nej till landslaget om de behöver mig, särskilt inte med tanke på att det snart kommer ett VM, säger Suarez enligt EFE, återgivet av The Athletic.

39-åringen har tidigare riktat kritik mot förbundskaptenen Marcelo Bielsa och den kultur han ansåg hade skapats i landslaget. Suarez beskrev sig då som ”sårad” och menade att spelarna riskerade att ”explodera”.

Nu uttrycker anfallaren ånger över delar av sitt tidigare agerande.

– Vid den tidpunkten tog jag ett steg åt sidan för att ge plats åt den yngre generationen. Jag sa något jag inte borde ha sagt. Jag har redan bett om ursäkt till dem jag behövde be om ursäkt till.

Under karriären har han spelat fyra VM och totalt gjort 69 mål på 143 landskamper för Uruguay.

Sedan 2024 spelar anfallaren i Inter Miami CF.