Sverige klart för VM-playoff i vår

Sverige spelar VM-playoff i vår.

Detta efter gruppsegern i Nations League och resultat från de andra gruppvinnarna.

Foto: Bildbyrån

Sverige har haft det tufft i VM-kvalet och ligger sista efter fyra spelade matcher.

Det har dock funnits en livlina att sig vidare till VM-slutspelet 2026. Detta då Sverige vann sin grupp i Nations Leagues C-division.

De fyra bästa länderna som vann sina grupper i Nations League, som inte slutar topp två i VM-kvalgruppen, tilldelas en playoff-plats.

Under fredagen slog Kroatien Färöarna vilket i sin tur innebar att Tjeckien (vann sin Nations League-grupp) slutar på en andraplats.

Det innebär att Sverige blir en av de fyra bästa gruppettorna i Nations League som inte slutar topp två sin VM-kvalgrupp och därmed klart för playoff.

De landslag som är klarar för VM-playoff just nu är Wales, Rumänien, Sverige och Nordirland. Playoff-matcherna spelas i mars 2026. Där krävs det en seger i semifinal och final för att ta sig till VM-slutspel.