Sydafrika klara för VM – första gången sedan 2010

Sydafrika är klara för att spela VM nästa sommar efter sin 3–0 seger.

Det blir deras första VM sedan 2010 då de var värdland.

Foto: Bildbyrån

Sydafrika är klara för herrarnas fotbolls-VM 2026. Det blir nationens första framträdande i turneringen på 16 år – senast de deltog var som värdland 2010.

Inför den sista kvalomgången var förutsättningarna tydliga. Sydafrika behövde vinna med minst två mål mot Rwanda och samtidigt hoppas på att Benin inte besegrade Nigeria.

Hemmapubliken fick tidigt något att jubla åt när Thalente Mbatha gav laget ledningen redan i den femte minuten. Strax därefter utökade Owsin Appollis till 2–0, och i den andra halvleken fyllde Sydafrika på med ytterligare ett mål.

När Benin sedan föll mot Nigeria stod det klart – Sydafrika säkrar en VM-plats för fjärde gången i landets historia.