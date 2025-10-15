Tjeckien sparkar förbundskaptenen efter chockförlusten

Efter den oväntade 1–2-förlusten mot Färöarna i VM-kvalet agerar nu det tjeckiska fotbollsförbundet.

Förbundskaptenen Ivan Hasek får sparken – bara nio månader efter att han tog över landslaget.

Ivan Hasek lämna sitt uppdrag som förbundskapten för Tjeckien. Detta efter bakslaget i VM-kvalet där man förlorade med 1-2 mot Färöarna.

Det bekräftar det tjeckiska fotbollsförbundet under onsdagen. Även assisterande tränaren Jaroslav Veselý får lämna sina uppdrag.

Ivan Hasek tog över landslaget i januari 2024. Under sin tid vid rodret ledde han Tjeckien i 21 matcher – med elva segrar, fem oavgjorda och fem förluster.

Nästa uppgift för Tjeckien blir en träningsmatch mot San Marino den 13 november, följt av VM-kvalmötet med Gibraltar fyra dagar senare. Tjeckien ligger just nu tvåa i sin kvalgrupp, tre poäng bakom Kroatien som har en match mindre spelad.