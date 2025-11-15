TRE PUNTER: ”Svenska mardrömsminuterna avgörande”

Sverige hade chansen att ta sin första seger i VM-kvalet.

Men det blev förlust i förbundskaptenen Graham Potters första match.

FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat drabbningen i Genève med tre punkter.

Foto: Bildbyrån

Potters energi lös igenom första 45

Efter ett tungt resultat i VM-kvalet med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten – fanns det en stor optimism när Graham Potter presenterade sitt lag Sveriges inför matchen mot Schweiz. Optimistiskt såg det även ut i den första akten. Trots ett ledningsmål från schweizarna lyckades Sverige kvittera genom Benjamin Nygren och Potters energi lös igenom. Blågult pressade stundtals ner hemmanationen men lyckades inte utöka innan domaren visslade för halvtid.

Svenska mardrömsminuterna blev avgörande

Sverige såg, efter första halvlek, ut som ett piggare landslag där ett blågult mål låg i luften strax innan paus. I den andra halvleken fick Sverige en mardrömsstart. Emil Holm utbytt med vad som såg ut att vara en skada. In klev Gabriel Gudmundsson som inledde sin match med att slå en svag pass hem till målvakten Viktor Johansson. Då sprang den schweiziska anfallaren emellan och föll som en vante. Domaren dömde straff och Granit Xhaka smällde dit 2–1-målet.

De svenska mardrömsminuterna i den andra halvleken blev avgörande och Blågult lyckades inte ta sig tillbaka efter underläget.

Fullt fokus playoff för Blågult

Sveriges chans att nå en andraplats hängde inte bara på en seger mot Schweiz. Kosovo behövde förlora mot Slovenien – men det gjorde de så klart inte. Kosovo slog Slovenien med 2–0 och nu är det fullt fokus på playoff för Blågult.

Inte nog med det blir Blågult ett oseedat lag i playoff-spelet. Playoff till VM spelas i mars 2026 och två lag som Sverige kan ställas emot är Italien och Turkiet.