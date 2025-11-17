TV: Glödhet Woltemade – gör sitt fjärde mål på tre matcher

Tre matcher – fyra mål.

Det är Nick Woltemades facit i med det tyska landslaget.

Se anfallarens mål mot Slovakien i spelaren ovan.

Foto: Bildbyrån

Mot Nordirland gjorde han matchens enda mål. Mot Luxemburg gjorde han matchens två enda mål.

Således stod Nick Woltemade, 23, noterad för tre mål på två matcher med det tyska landslaget.

Under måndagskvällen ställdes Tyskland mot Slovakien hemma i den sista kvalmatchen i grupp A.

Då skulle hemmanationen stå för en rejält stark första halvlek. I den 18:e minuten slog Joshua Kimmich in ett inlägg till en helt omarkerad Woltemade som nickade in sitt fjärde mål på tre matcher.

Därefter fyllde Serge Gnabry på till 2-0 innan Leroy Sané gjorde både 3- och 4-0 innan slutet av den första akten.

Matchen pågår.