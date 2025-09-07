TV: Märkliga scenerna – VM-kvalmöte avbröts på grund av slukhål

Österrike mot Cypern i VM-kval.

Då var matchen tvungen att avbrytas på grund av en minst sagt oväntad anledning.

Nämligen ett slukhål på planen.

Österrike besegrade Cypern med 1–0 i VM-kvalmötet mellan länderna igår kväll.

Marcel Sabitzer satte dit matchens enda mål från straffpunkten i den andra halvleken, men det är inte själv matchen som efterspelet främst handlat om.

Gårdagskvällens möte tvingades nämligen avbrytas en längre stund, detta på grund av ett slukhål på planen.

Matchen avbröts i ungefär sju minuter och det krävdes flera hinkar sand för att täppa till hålet och för att matchen skulle kunna återupptas.

Se den märkliga händelsen i spelaren ovan.