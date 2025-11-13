TV: Ronaldo fick rött kort när Portugal föll tungt

Katastrof-kväll för Portugal.

2-0 förlust mot Irland och en Ronaldo som såg rött.

Efter VAR-granskning fick han syna det röda kortet och lämna planen.

Foto: Bildbyrån

Portugal hade chansen att säkra sin VM-plats redan i Dublin. I stället blev första halvlek en katastrof.



Irland tog ledningen efter 20 minuter när Liam Scales nickade in en hörna som Troy Parrott stötte in. Samme Parrott hann även sätta 2–0 innan paus.

Och värre skulle det bli. En kvart in i andra halvlek tappade Cristiano Ronaldo kontrollen och slog en armbåge i ryggen på en irländsk spelare.

Glenn Nyberg visade först gult – men efter VAR-granskning blev kortet uppgraderat till rött. Ronaldo svarade med en hånfull applåd och en tumme upp mot domaren.



Matchen slutade 2-0 till Irland.