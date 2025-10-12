TV: Rumänien avgjorde på stopptid mot Österrike

Rumänien avgjorde på övertid mot Österrike och gick segrande ut VM-kvalmatchen.

Virgil Ghiță blev hjälte med sitt första landslagsmål.

Foto: Bildbyrån

Det såg länge ut att sluta oavgjort mellan Rumänien och Österrike men i matchens slutskede kom avgörandet. Virgil Ghiță nickade in Ianis Hagis precisa inlägg från högerkanten och gav Rumänien segern.

Ett perfekt inlägg av lagkaptenen Hagi och en kraftfull nick in i bortre hörnet från Ghiță – som därmed gjorde sitt första mål i landslagströjan.