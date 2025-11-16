Ukraina klart för VM-playoff – slog Island

Ukraina säkrade playoff till Vm efter segern mot Island.

Söndagens kvalmatch slutade 2–0 till Ukraina.

Foto: Bildbyrån

Inför Ukrainas VM-kvalmatch mot Island krävdes det en seger för att säkra playoff till Vm 2026. För Islands del räckte det med ett kryss.

Matchen såg länge ut att sluta oavgjort då inget av lagen lyckades göra hål på den andra – men i den 83.e minuten smällde det.

Ukrainas Oleksandr Zubkov nickade in ledningsmålet från nära håll och på tilläggstid utökades ställningen till 2–0 vilket blev slutresultatet.

Ukrainas seger innebar att playoff till VM är säkrat medan Island missar mästerskapet nästa år.