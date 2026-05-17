Uppgifter: Conway missar VM

Enligt Sky Sports-journalisten Keith Downie behöver Middlesbroughs skotske landslagsman Tommy Conway, 23, genomgå ett ingrepp för en skada i ankeln. Åkomman uppges innebära att han missar VM.

Forwarden linkade av skadad i playoff-mötet med Southampton i tisdags där det blev respass för ”Boro”, som tränas av svenske Kim Hellberg.

Enligt Sky-journalisten Downie var strikern i princip säker på att han skulle bli uttagen till mästerskapet på andra sidan Atlanten. Men skadan sätter stopp för honom. Truppen presenteras på tisdag.

Conway svarade den här säsongen för 13 mål och 5 assist på 50 tävlingsmatcher.