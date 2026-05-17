Vill starta mot MFF efter mardrömmen: ”Har varit tufft”

Tesfaldet Tekie var borta på grund av skada, kom tillbaka – och blev skadad på nytt.

Nu är Hammarbys mittfältare redo på allvar igen.

– Det har varit tufft, jag hoppas skippa sjukgymnasterna nu och bara spela fotboll på planen, säger han inför mötet med MFF.

Han skadade sig i Svenska cupens gruppspelspremiär efter en otäck tackling och var borta närmare två månader.

Det blev därefter två inhopp i allsvenska inledningen – innan Tesfaldet Tekie åkte på ett bakslag och blev borta på nytt.

Men i cupfinalen mot Mjällby i torsdags hoppade han in och trots den svidande förlusten är han glad att vara tillbaka.

– Det känns jättekul så klart, jag har längtat väldigt mycket, säger Tekie till FD och fortsätter:

– Det har varit tufft, en jobbig period. Jag hoppas skippa sjukgymnasterna, cyklarna och springa vid sidan av planen nu… bara spela fotboll på planen.

”Alla var arga och besvikna”

Nu under söndagen väntar Malmö FF på hemmaplan för Hammarby, en snabb chans att studsa tillbaka efter cupfinalen för tre dagar sedan.

– Alla var arga och besvikna över att vi förlorade finalen så vi ska använda den ilskan och frustrationen mot Malmö nu.

De kommer få det tufft menar du?

– Ja så klart, men det hade de fått alldeles oavsett, säger Tekie med ett leende som själv känner sig redo för årets första start sedan skadan i cupgruppspelet.

– Jag känner mig redo, sedan får Kalle (Karlsson, huvudtränare) välja om jag ska starta eller börja vid sidan. Men jag känner mig själv redo att starta, jag hoppas jag får göra det.

I din frånvaro har såväl Oscar Johansson Schellhas som Frank Junior Adjei gjort det bra bredvid Markus Karlsson. Hur ser du på utmaningen att ta tillbaka din startplats?

– Jag har inte tänkt så långt. Jag försöker bara hitta tillbaka till min form. Vi har roterat mycket i Hammarby under min tid i klubben och det är alltid hård konkurrens, man ska aldrig ta något för givet. Vi alla är jätteduktiga och den hårda konkurrensen är bara bra.