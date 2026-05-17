Beskedet: Flera tunga avbräck för AIK

AIK har åkt på flera skadesmällar.

Pavey, Yohanna och Hove är tre av spelarna som saknas mot Västerås.

AIK ska spela borta mot Västerås under söndagseftermiddagen.

Då kommer ”Gnaget” behöva klara sig utan flera viktiga kuggar. Klubben har åkt på en hel del skadesmällar.

Tidigare i veckan kom beskedet att AIK:s stjärna Zadok Yohanna är skadad och kommer missa Västerås borta.

Även Johan Hove saknas efter smällen han ådrog sig på träning. Charlie Pavey missar också matchen på grund av skada.

Klubbens frånvarande spelare:

Henry Atola (ej uttagen), Norton de Carvalho (ej uttagen), Eskil Edh (skadad), Martin Ellingsen (skadad), Adrian Helm (skadad), Johan Hove (skadad), Fredrik Nissen (skadad), Sotirios Papagiannopoulos (skadad), Charlie Pavey (skadad), Andreas Redkin (skadad), Zadok Yohanna (skadad).