Uppgifter: Emil Holm blir inte borta länge

Emil Holm blev utbytt i Sveriges match mot Schweiz på grund av skada.

Nu kommer uppgifter från Italienska medier att han inte kommer bli borta länge.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm har haft en hel del skadebekymmer under sin karriär. Holm tvingades bryta VM-kvalmatchen mot Schweiz på grund av en skada och fick därför även lämna landslagssamlingen.

Nu kommer uppgifter från Gazzetta dello Sport med positiva besked. Enligt tidningen är försvarens skada inte allvarlig och han väntas vara borta i cirka 10 dagar.

Samtidigt kommer Corriere dello Sport med uppgifter om att Holms frånvaro blir 15 dagar.

Mjällbys Herman Johansson kallades in till Blågults landslagssamling i Emil Holms frånvaro.