Uppgifter: Marockos förbundskapten har sagt upp sig

Om tre månader inleds VM i USA, Mexiko och Kanada.

Då kommer Walid Regragui inte att vara förbundskapten för Marocko.

Detta då han har avgått från sin post, enligt Foot Mercato.

Den 50-årige tränaren Walid Regragui har varit förbundskapten för Marocko sedan 2022 och ledde bland annat den afrikanska nationen till en semifinal i VM i Qatar.

Under den senaste tiden har det dock rapporterats att marockanen bestämt sig för att avgå från posten. Detta har dock dementerats kraftigt från nationens fotbollsförbund.

Nu har han dock gjort slag i saken och sagt upp sig, enligt Foot Mercato.

De skriver att Walid Regragui har tagit ett slutgiltigt beslut och lämnar jobbet som förbundskapten, med omkring tre månader kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Vidare sägs det marockanska förbundet ha accepterat uppsägningen och kommer att offentliggöra beskedet inom kort.

I sommarens VM har Marocko lottats in i samma grupp som Brasilien, Skottland och Haiti.