Uppgifter: Ronaldo får spela VM-premiären – trots sitt röda kort

Christiano Ronaldo fick rött kort i VM-kvalet mot Irland.

Enligt portugisiska Record så kommer Ronaldo få spela VM-premiären.

Foto: Bildbyrån

Christiano Ronaldo fick rött kort av den svenska domaren Glenn Nyberg i den näst sista VM-kval matchen mot Irland.

Efter det röda kortet blev det en del spekulationer hur många matcher stjärnan skulle vara avstängd och han riskerade att missa VM-premiären. Men nu kommer ett lugnande besked. Enligt den portugisiska tidningen Record så kommer Ronaldo inte missa premiären då FIFA, enligt uppgifterna, har bestämt att avstängningen gällde en match, vilket var matchen mot Armenien i sista VM-kvalmatchen.