Uronen och Tenho startar för Finland mot Polen

Finland och Polen står båda på sju poäng inför kvällens match.

Då tar en nuvarande allsvensk spelare plats i ”Berguvarna”, tillsammans med en som nyligen lämnade.

Detta i form av Miro Tenho och Jere Uronen.

Foto: Bildbyrån

På fyra matcher har Finland spelat in sju poäng i sin VM-kvalgrupp.

Det har även Polen gjort, inför kvällens möte mellan de två nationerna.

Med en timme kvar till avspark stod det klart att det finska landslaget ställer upp med en allsvensk spelare, i form av Djurgårdens Miro Tenho.

Detta samtidigt som Jere Uronen, som lämnade AIK på lån till grekiska Atromitos under sommaren, också startar för ”Berguvarna”.

På den finska bänken finns även Djurgårdens Adam Ståhl och Östers Anssi Suhonen.

Matchen har avspark klockan 20.45.