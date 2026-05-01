Vägrade skaka hand under FIFA-kongressen

Märkliga scener utspelade på scenen under gårdagens FIFA-kongress.

Gianni Infantino ville att representanter från Israel och Palestina skulle skaka hand.

Så blev inte fallet.

Foto: Bildbyrån

I samband med FIFA-kongressen i Vancouver, Kanada kallade presidenten Gianni Infantino två personer till scenen. Det rörde sig om vice-ordförande för det israeliska fotbollsförbundet Basim Sheikh Suliman och Palestinas förbundsordförande Jibril Rajoub.

Infantino ville att de båda representanterna skulle skaka hand, vilket Jibril Rajoub vägrade. Efter flera försök från FIFA-presidenten valde Rajobub att ge Infantino en kindpuss och lämna scenen.

– Jag kan inte skaka hand med någon som israelerna har tagit dit för att försöka rentvå deras fascism och folkmord. Vi lider, ska Rajobub ha sagt till Infantino enligt källor till Reuters.

FIFA-presidenten försökte därefter rädda situationen från scenen.

– Vi kommer att arbeta tillsammans, president Rajoub, vice ordförande Suliman. Låt oss arbeta tillsammans för att ge hopp till barnen. Det här är komplexa frågor, sa han till publiken.

Det palestinska fotbollsförbundet har sedan tidigare krävt att Israel ska uteslutas från FIFA.

I samband med kongressen annonserade Infantino även att han siktar på att bli omvald efter att hans nuvarande mandat går ut om ett år. Schweizaren har suttit på president-posten sedan 2016.