Vändningen – Iran spelar VM

Iran ser ut att delta i sommarens VM-turnering trots allt.

Man hoppas dock att få spela sina matcher i Mexiko istället för i USA.

För en dryg vecka sedan meddelade Irans idrottsminister Ahman Donyamali att det iranska landslaget skulle dra sig ur VM till följd av konflikten med Israel och VM-värden USA.

Nu meddelar samma det iranska fotbollsförbundets ordförande Mehdi Taj att Iran kommer delta i mästerskapet.

– Vi kommer att förbereda oss för VM. Vi kommer att bojkotta USA, men inte VM, säger han i en video som släppts av den iranska nyhetsbyrån Fars enligt brittiska tidningen The Guardian.

Det iranska förbundet hoppas kunna ”bojkotta USA” genom att flytta sina matcher från USA till Mexiko. Samtal mellan förbundet och FIFA ska enligt uppgifter vara igång.

Iran har lottats in i en grupp med Egypten, Belgien och Nya Zeeland. Matcherna ska enligt planerna spelas i Los Angeles och i Seattle.